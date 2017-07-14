В Кремле прокомментировали скандал с российской дипсобственностью в США

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Выдвижение условий по возврату России ее дипломатической собственности в США противоречит международному праву, он не может и не должен быть чем бы то ни было обусловлен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне заместитель помощника президента США Себастьян Горка заявил, что в Белом доме рассматривают возможность возврата российской дипломатической собственности, чтобы "дать шанс сотрудничеству". В МИД РФ в пятницу отметили, что из-за затягивания Вашингтоном решения этого вопроса, Москва готова дать зеркальный ответ на блокировку дипсобственности, а также выслать из России американских дипломатов. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече заместителей глав внешнеполитических ведомств Сергея Рябкова и Томаса Шеннона 17 июля в Вашингтоне.

"Возврат России ее дипсобственности не может и не должен обуславливаться чем бы то ни было. Это самым категорическим образом противоречит международному праву. Скорее всего, это была какая-то некорректная формулировка, потому что об этом речи идти не может", — сказал Песков журналистам, комментируя вопрос об условиях, которые выдвинул представитель Белого дома по возврату России ее дипсобственности.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее сообщил, что вопрос российской дипсобственности поднимался в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Гамбурге.