В Кремле прокомментировали скандал с российской дипсобственностью в США

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Выдвижение условий по возврату России ее дипломатической собственности в США противоречит международному праву, он не может и не должен быть чем бы то ни было обусловлен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне заместитель помощника президента США Себастьян Горка заявил, что в Белом доме рассматривают возможность возврата российской дипломатической собственности, чтобы "дать шанс сотрудничеству". В МИД РФ в пятницу отметили, что из-за затягивания Вашингтоном решения этого вопроса, Москва готова дать зеркальный ответ на блокировку дипсобственности, а также выслать из России американских дипломатов. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече заместителей глав внешнеполитических ведомств Сергея Рябкова и Томаса Шеннона 17 июля в Вашингтоне.
"Возврат России ее дипсобственности не может и не должен обуславливаться чем бы то ни было. Это самым категорическим образом противоречит международному праву. Скорее всего, это была какая-то некорректная формулировка, потому что об этом речи идти не может", — сказал Песков журналистам, комментируя вопрос об условиях, которые выдвинул представитель Белого дома по возврату России ее дипсобственности.
Глава российского МИД Сергей Лавров ранее сообщил, что вопрос российской дипсобственности поднимался в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Гамбурге.