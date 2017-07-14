МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Три бывших главы российских регионов, которые ушли в отставку в этом году, могут стать сенаторами, делегируют их в Совет Федерации врио губернаторов, пишет в пятницу газета "Коммерсант".

"В СФ могут быть делегированы трое из пяти бывших губернаторов, которые принимали участие во встрече с президентом 17 февраля. Это экс-главы Новгородской и Рязанской областей Сергей Митин и Олег Ковалев, бывший руководитель Бурятии Вячеслав Наговицын", — говорится в материале.

Так, по данным газеты, врио главы Новгородской области Андрей Никитин делегирует в СФ Сергея Митина. Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов определился с двумя из трех кандидатов в члены СФ: это Олег Ковалев, который сейчас является советником Любимова, и действующий сенатор Игорь Морозов. Полный список кандидатов Николай Любимов представит 16 июля.

С начала года в отставку ушли пять глав российских регионов — свой пост покинул губернатор Карелии Александр Худилайнен, исполняющим обязанности руководителя региона был назначен глава ФССП Артур Парфенчиков, также в отставку подал глава Пермского края Виктор Басаргин, обязанности губернатора региона временно исполняет Максим Решетников, ранее занимавший должность главы департамента экономической политики Москвы.

Кроме того, о сложении своих полномочий заявил глава Бурятии Вячеслав Наговицын, врио руководителя региона был назначен замглавы Минтранса РФ Алексей Цыденов, также в отставку ушел новгородский губернатор Сергей Митин, временно исполнять обязанности главы региона будет руководитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) Алексей Никитин, президент также в отставку ушел глава Рязанской области Олег Ковалев, врио главы региона был назначен Николай Любимов, который ранее работал депутатом Госудмы.