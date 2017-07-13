Кадыров считает, что против Чечни ведется информационная война

ГРОЗНЫЙ, 13 июл – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что против Чечни ведется целенаправленная информационная война.

"Я убеждён, что против Чечни и её народа ведётся целенаправленная, хорошо проплаченная информационная и идеологическая война. Мы всегда думали, что с террористами и экстремистами трудно воевать. Но как оказалось, намного легче воевать, если видишь своего врага, чем отбивать атаки тех, кто прячет истинное лицо под маской доброжелателя", — сказал Кадыров на совещании по итогам полугодия с руководством и командирами подразделений МВД по Чечне.

По его мнению, такое отношение к республике в первую очередь объясняется тем, что и на Западе, и в Европе не заинтересованы в том, чтобы чеченский народ сохранил свою идентичность.

"Если во Франции кто-то выходит замуж за покойного — это нормально. А если в Чечне совершеннолетняя девушка официально выходит замуж при обоюдном согласии, то это большое преступление. Об этом сразу говорят в Европе, Совете безопасности. Им не нравится, когда мы пропагандируем здоровый образ жизни, призываем молодежь строить свою жизнь, основываясь на вере и национальных интересах. Они хотят, чтобы наш народ как можно ниже пал и никогда не поднимался", — заявил Кадыров.