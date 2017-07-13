Лавров: диалог между Россией и Германией возвращается в нормальное русло

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии закрытия перекрестного года молодёжных обменов РФ-ФР, Берлин. 13 июля 2017

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии закрытия перекрестного года молодёжных обменов РФ-ФР, Берлин. 13 июля 2017

БЕРЛИН, 13 июл — РИА Новости. Диалог между Россией и ФРГ постепенно возвращается в нормальное русло, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, впервые после окончания Второй мировой войны "стали раздаваться голоса о признаках отчуждения" между народами РФ и ФРГ.

"Считаю, что допустить это ни в коем случае нельзя — слишком тяжелым было последующее сближение, слишком высокая цена была за это заплачена", — сказал российский министр на церемонии закрытия перекрестного года молодёжных обменов РФ-ФРГ.

Лавров отметил, что "несмотря на серьёзные испытания, российско-германский диалог постепенно возвращается в нормальное русло, хотя проблемы остаются".