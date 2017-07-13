Яровая призвала парламентариев способствовать развитию народной дипломатии

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") призвала парламентариев способствовать, поддерживать и высоко ценить народную дипломатию.

"Я думаю, что нам нужно высоко ценить, поддерживать и способствовать народной дипломатии. Вот такому обмену туристами и болельщикам, что является фактором установления доброжелательности, гостеприимства и доверия", — сказала Яровая в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.

Парламентарий привела в пример недавний опыт проведения в России Кубка конфедераций.

"На фоне всей этой истерии (на Западе — ред.) количество тех иностранных болельщиков, туристов, которые приехали, оно меньше, чем могло бы быть. Тем не менее, это все равно порядка 28 тысяч иностранных граждан. И то, что каждый, их приехавших в нашу страну, стал субъектом народной дипломатии… я думаю, что это самый лучший качественный критерий того, что в дальнейшем мероприятия, которые предстоит проводить России… интерес (к ним) будет значительно выше", — сказала Яровая.

Ранее о важности налаживания такого рода дипломатии высказался президент России Владимир Путин. По словам президента, членам Общественной палаты РФ не стоит работать с министерствами на Западе, так как у них другие задачи в отношении России.

Кубок конфедераций проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира в общей сложности посетили 628 тысяч 304 человека, что стало третьим показателем в истории проведения соревнования.