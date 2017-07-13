ЦИК ожидает усиления хакерских атак на сайт в день выборов президента

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. ЦИК РФ ожидает усиления хакерских атак на сайт ведомства в день выборов президента России в марте 2018 года, работает на упреждение этой ситуации, заявил журналистам в четверг член Центризбиркома Антон Лопатин.
Он напомнил, что при Центризбиркоме создана межведомственная комиссия с представителями соответствующих служб, в том числе силовых структур.
Лопатин отметил, что сайт ЦИК подвергается атакам хакеров каждый раз, когда проходит голосование. При этом география, откуда исходят угрозы, весьма обширна — это Америка, Азия, Россия. При этом определить, откуда исходят атаки, невозможно.