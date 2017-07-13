В Кремле прокомментировали заявление Трампа о "жестком разговоре" с Путиным

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. Архивное фото

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. Архивное фото

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не видит "эволюции" в новых комментариях президента США Дональда Трампа относительно встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Трамп ранее в интервью агентству Рейтер рассказал, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным вел себя очень жестко. Первая личная встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге.

"Что касается президента Соединенных Штатов Америки, мы уже говорили, что президент задавал – задавал прямо и четко – вопросы, которые его интересовали, на что получал достаточно исчерпывающие и уверенные ответы президента Путина. Поэтому я не вижу здесь никакой эволюции, об этом уже говорилось неоднократно", — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, не кажется ли ему, что оценка Трампа встречи с Путиным "эволюционирует".