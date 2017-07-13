Рябков опроверг информацию об отмене встречи с Шенноном

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков опроверг РИА Новости информацию СМИ о возможной отмене его встречи с первым замгоссекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники сообщила, что запланированная на 17 июля встреча Рябкова и Шеннона может не состояться, если США не сформируют взаимовыгодную повестку консультаций.

"Мы планируем проведение этой встречи. Несмотря на все сложности текущего момента в диалоге с США, считаем контакт нужным", — сказал Рябков.

Он напомнил, что данная встреча должна была пройти в конце июня в Санкт-Петербурге, но была отложена "по известным причинам". "Но вопросы, которые необходимо обсудить, они не просто не отпали, но приобрели даже дополнительную актуальность, кое в чем и остроту. Поэтому мы ориентируемся на проведение этого мероприятия", — отметил высокопоставленный дипломат.