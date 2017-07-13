МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев активно посещает регионы, где пройдут выборы губернаторов, информация, опубликованная в газете "Ведомости", не соответствует действительности, заявила пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова.

Газета " Ведомости " написала в четверг, что Медведев, возглавляющий партию "Единая Россия", вопреки ожиданиям партийцев не был ни в одном регионе, где пройдут губернаторские выборы, а из шести регионов, где выберут парламенты, посетил только Северную Осетию.

"Во-первых, газета просто не потрудилась изучить сайт премьер-министра, где есть все его поездки, а также встреча с губернаторами. Во-вторых, работа премьер-министра чуть шире, чем только работа с предвыборными регионами. У нас за истекший период было только восемь поездок в другие регионы, которые в общем не менее важны", — сказала Тимакова журналистам, комментируя публикацию в газете.

Она также уточнила, что сейчас идет активный бюджетный процесс, который также требует много времени.

Кроме того, по словам Тимаковой, проводить сравнение поездок Медведева с прошлым годом некорректно, поскольку тогда была федеральная кампания, и там было значительно больше командировок.

"Там результат, кстати говоря, был очень хороший в итоге, сильно лучше, чем многие ожидали", — уточнила она.

Пресс-секретарь главы российского правительства заверила, что премьер активно участвует в предвыборной кампании. В частности, она уточнила, что Медведев уже побывал в двух регионах, где пройдут выборы губернаторов, — это Омск и Северная Осетия. Кроме того, у него еще три поездки запланированы в Великий Новгород, в Краснодар — 24 июля на форум "Единой России", а также ожидается посещение Удмуртии.

Не исключены и другие поездки, подчеркнула Тимакова.

Медведев как председатель партии "Единая Россия" активно принимает участие в предвыборной кампании тех регионов, в которых она идет. В настоящий момент в его графике пять регионов для посещения, в которых пройдут выборы. В двух из них он уже был, в трех собирается, рассказала Тимакова. Кроме того, по ее словам, премьер за последние четыре месяца провел рабочие встречи с восемью губернаторами тех регионов, где пройдут выборы.

Необходимость поездки в тот или иной регион принимается совместно с руководством партии и администрацией президента РФ, потому что в часть из этих регионов действительно ездит президент, уточнила она. "Как вы понимаете, пересечений здесь быть не может", — добавила Тимакова.