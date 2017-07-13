Рогозин о ролике про "лесных братьев": в НАТО окончательно обнаглели

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. В странах НАТО окончательно "обнаглели", прославляя "лесных братьев", считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Ролик НАТО про "лесных братьев", убивающих наших солдат, подтверждает, что в лице НАТО мы имеем дело с наследниками гитлеровских недобитков", — написал Рогозин в Twitter.
Когда я работал постпредом при НАТО, вы себе такого не позволяли. Сейчас окончательно обнаглели. "Псы войны" решили сбросить козьи морды? https://t.co/J1vLvMM5uO— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 13 июля 2017 г.
Так называемые "лесные братья" в 1944-1953 годах активно боролись с советской властью на территории стран Прибалтики, многие из них воевали в рядах местных батальонов СС.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала видеоролик, в котором НАТО представила героями борцов с советской властью в странах Прибалтики, многие из которых служили в рядах гитлеровской армии. Дипломат выразила надежду на то, что мировая общественность правильно оценит эту "отвратительную акцию".