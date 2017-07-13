Рогозин о ролике про "лесных братьев": в НАТО окончательно обнаглели

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. В странах НАТО окончательно "обнаглели", прославляя "лесных братьев", считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Ролик НАТО про "лесных братьев", убивающих наших солдат, подтверждает, что в лице НАТО мы имеем дело с наследниками гитлеровских недобитков", — написал Рогозин в Twitter.

Когда я работал постпредом при НАТО, вы себе такого не позволяли. Сейчас окончательно обнаглели. "Псы войны" решили сбросить козьи морды? https://t.co/J1vLvMM5uO — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 13 июля 2017 г.

​Так называемые "лесные братья" в 1944-1953 годах активно боролись с советской властью на территории стран Прибалтики, многие из них воевали в рядах местных батальонов СС.

В среду НАТО разместила в интернете восьминутный документально-игровой видеоролик, в котором "лесные братья" представлены героями, занятыми исключительно борьбой за независимость своих стран от Советского Союза и пользовавшимися широкой поддержкой гражданского населения, желавшего восстановить государственность. Авторы видео также отмечают, что дух "лесных братьев" живет в современных спецподразделениях вооруженных сил трех прибалтийских стран.

"Когда я работал постпредом при НАТО, вы себе такого не позволяли. Сейчас окончательно обнаглели", — написал Рогозин в ответ на комментарий бывшего главы минобороны и МИД Латвии Артиса Пабрикса, который спросил российского вице-премьера, что советские солдаты делали в Латвии после 1945 года.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала видеоролик, в котором НАТО представила героями борцов с советской властью в странах Прибалтики, многие из которых служили в рядах гитлеровской армии. Дипломат выразила надежду на то, что мировая общественность правильно оценит эту "отвратительную акцию".