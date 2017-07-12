Песков сравнил ситуацию вокруг встречи сына Трампа и адвоката с сериалом

РИА НОВОСТИ. ИСТОРИЯ СО ВСТРЕЧЕЙ СЫНА ТРАМПА С АДВОКАТОМ ИЗ РФ ПОХОЖА НА ЗАТЯНУВШИЙСЯ СЕРИАЛ, НЕ НАДО ВТЯГИВАТЬ В ЭТО РОССИЮ – ПЕСКОВ