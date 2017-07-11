Нарусова просит Совфед компенсировать ей отказ от служебного автомобиля

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Сенатор Людмила Нарусова обратилась в комитет Совета Федерации по регламенту с просьбой компенсировать ей расходы в связи с отказом от использования служебного автомобиля Ford Mondeo.

Как сообщил на заседании комитета зампред Владимир Полетаев, действующий закон "О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы" предусматривает подобную компенсацию за использование личного автомобиля в служебных целях. Однако поскольку в Совфеде это первый случай такого обращения, размер компенсации не определен. Сенатор предложил дать поручение правовому управлению палаты разработать соответствующий нормативный документ.

По словам начальника транспортного отдела управления делами президента Анатолия Тюкова, принявшего участие в заседании комитета, общий норматив расчетов действительно отсутствует, но в Госдуме размер такой компенсации утвержден, он зависит от объема двигателя транспортного средства и составляет от 2,4 до 3 тысяч рублей в месяц за автомобиль и 1,2 тысячи рублей за мотоцикл. Постановление правительства также предусматривает до трех тысяч рублей ежемесячной компенсации.

Тюков также сообщил, что размер бюджетной субсидии на 182 служебных автомобиля Совфеда составляет на 10 месяцев 453,8 миллиона рублей.

Было принято решение к середине сентября подготовить заключение и выработать размер компенсации за отказ сенатора от использования служебного автомобиля.