Источник: встреча Рябкова и Шеннона пройдет на следующей неделе

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Встреча замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Томаса Шеннона запланирована на следующую неделю, стороны обсудят вопрос дипломатической собственности, сообщил журналистам источник в МИД России.

"Встреча Рябкова и Шеннона запланирована на следующую неделю. Будет, в частности, обсуждаться вопрос дипсобственности", — рассказал собеседник.

Переговоры между заместителями глав внешнеполитических ведомств РФ и США должны были состояться в конце июня, ещё до встречи президентов двух стран. Однако консультации были отменены по инициативе Москвы в связи с расширением Вашингтоном санкций против РФ из-за украинского кризиса.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что лидеры России и США обсуждали в Гамбурге вопрос возвращения дипсобственности РФ, и дискуссии по этой теме будут продолжены.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.