Путин назначил начальников управлений Росгвардии в пяти регионах

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о ряде новых назначений в центральном аппарате и территориальных органах Федеральной службы войск национальной гвардии, сообщает в понедельник пресс-служба Росгвардии.

"Указом президента Российской Федерации от 5 июля 2017 года заместителем начальника Главного управления кадров Росгвардии назначен полковник Андрей Мурашко, а руководителем департамента тылового обеспечения Росгвардии — полковник Юрий Нестеров. Есть назначения и в территориальных органах", — сообщили в пресс-службе.

Согласно информации ведомства, начальником Управления войск национальной гвардии по Калининградской области стал полковник полиции Олег Горшков, начальником по республике Татарстан — полковник полиции Рустем Гумеров, по Кемеровской области — полковник полиции Юрий Кель, а по Нижегородской области — полковник полиции Алексей Новиков. За Челябинскую область теперь отвечает полковник полиции Александр Ясинский.