Источник: Трамп согласился на рабочую группу с Россией по кибербезопасности

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным "полностью согласился" на создание рабочей группы по кибербезопасности, заявил журналистам источник в МИД РФ.

В то же время собеседник подчеркнул, что Россия "никогда ни на чем не настаивает".

"Трамп на встрече с Путиным в Гамбурге полностью согласился на создание рабочей группы по кибербезопасности. Но вы знаете, мы никогда ни на чем не настаиваем", — сказал источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

Путин на пресс-конференции по итогам своего участия в саммите "Группы двадцати" в Гамбурге заявил, что между Россией и США не должно быть ситуаций неопределенности в вопросах кибербезопасности, рабочая группа по этому вопросу, которая будет создана двумя странами, исключит в будущем какие-либо спекуляции. По словам президента РФ, эта тема поднималась и на общих мероприятиях саммита, а Россия представила свои идеи об общих правилах цифровой экономики и кибербезопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter написал, что тот факт, что они с Путиным обсуждали формирование группы по кибербезопасности, "не означает, что я думаю, что это может случиться".