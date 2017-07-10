Путин и Мадуро обсудили по телефону совместные проекты в ТЭК

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро обсудили по телефону совместные проекты в топливно-энергетическом комплексе, сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе венесуэльской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро. Лидеры обменялись мнениями по ряду практических вопросов российско-венесуэльского сотрудничества, в частности обсудили реализацию взаимовыгодных совместных проектов в топливно-энергетическом комплексе", — говорится в сообщении.