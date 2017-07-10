Комитет гражданских инициатив Кудрина заявил о кризисе в партиях в России

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Процедура предварительного внутрипартийного голосования в нынешнем году показала, что в большинстве российских партий складывается кризисное положение после прошлогодних выборов, а в оппозиционном политическом поле "создается вакуум", заявляют эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) в докладе об особенностях предварительного отбора партиями кандидатов на выборах-2017.

КГИ, который возглавляет экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, составил новый доклад с анализом прошедшего в этом году предварительного внутрипартийного голосования "Единой России", а также предварительной агитации других российских партий в преддверии единого дня голосования 2017 года. Комитет представляет собой сообщество экспертов, созданное в апреле 2012 года инициативной группой во главе с Кудриным. Согласно данным официального сайта КГИ, эксперты комитета объединились вокруг идеи модернизации страны и укрепления демократических институтов.

Как отмечают эксперты КГИ, в этом году праймериз перед сентябрьскими выборами проводила только партия "Единая Россия". Вместе с тем в минувшем году перед парламентскими выборами предварительные голосования провели также Партия народной свободы (ПАРНАС) и "Альянс зеленых", голосовать можно было через специально созданные интернет-площадки.

Эксперты комитета отмечают, что в преддверии выборов 2017 года продолжался процесс распространения и формализации практики внутрипартийного голосования. Это касается, в частности, "Единой России". В то же время, по их мнению, праймериз показали кризисное положение в большинстве партий.

"Праймериз стали наглядным доказательством кризисного положения большинства партий после выборов-2016. После резкого снижения возможностей своего политического представительства партии оказались, во-первых, ресурсно и организационно истощены и либо совсем лишены ресурсов, либо их объем существенно сократился. Во-вторых, партийные структуры находятся во многом в ситуации психологической и организационной фрустрации, демотивирующей их к какой-либо деятельности ", — говорится в докладе КГИ.

Вакуум в оппозиционном политическом поле

По словам экспертов КГИ, "политический анабиоз", в котором оказалось большинство партий при резко усилившемся доминировании в органах власти представителей "Единой России", "существенно усилил ситуацию информационного перекоса в ее сторону, фактически обескровил оппозиционное политическое поле".

В этих условиях речь во многих партиях зачастую уже идет не о мотивации к проведению праймериз, а о дефиците кандидатов как таковых, считают в КГИ.

"На практике во многих регионах возникает ощущение, что какие-то политические процессы протекают только в "Единой России". Опустошение оппозиционного политического поля даже по сравнению с выборами-2016 создает в нем фактический вакуум, который уже начинает заполняться иными политическими силами и проектами (яркий пример — акции протеста 26 марта и 12 июня)", — полагают в КГИ.

Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Несанкционированная акция прошла 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Двенадцатого июня в российской столице состоялся согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова (по официальным данным, участвовали 1,8 тысячи человек), а также несогласованный — на Тверской улице (4,5 тысячи участников). В ходе акции на Тверской, по данным полиции, около 150 человек были задержаны.

В докладе КГИ отмечается, что формально деятельность создаваемых региональных штабов в поддержку Алексея Навального не имеет отношения к выборам-2017, однако, как полагают в КГИ, это может влиять "на дополнительную политизацию ситуации в конкретных регионах, усиление общественно-политической активности как таковой, возможно, вести к возникновению отдельных политических скандалов". В некоторых регионах аналогичный эффект по дополнительной политизации может оказывать на предвыборную ситуацию и деятельность отделений "Открытой России", отмечают в КГИ.

ЦИК РФ заявлял ранее, что организация штабов для поддержки Навального как "кандидата" в президенты России находится за рамками избирательной кампании и вне регулирования закона о выборах, а сам Навальный в связи с судимостью сейчас не обладает правом избираться.

Как полагают эксперты, в отдельных регионах на рост потенциала протестного голосования могут повлиять события, не связанные прямо с избирательной кампанией, например, конфликтные ситуации, связанные с градостроительной политикой в ряде регионов страны, кампания по реновации в Москве. Столичная реновация оказалась предметом острых споров при принятии соответствующего закона, в котором московские и федеральные власти, согласно заявлениям их представителей в ответ на критику, постарались максимально учесть интересы и соблюсти права жителей сносимых пятиэтажек при переселении в новые дома.

Предварительной голосование "Единой России"

Как отмечается в докладе экспертов, "Единая Россия" в ряде выборных кампаний отказалась от наиболее демократичной процедуры, предполагающей свободное голосование любых избирателей, выбрав "фактически неконкурентную и информационно закрытую модель внутрипартийных голосований, по сути, играющую формальную роль оформления заранее согласованного результата". Такую модель, в частности, избрали для предварительного голосования на выборах глав регионов, а также на муниципальных выборах в Москве.

"Таким образом, совершенствование процедуры праймериз сопровождается снижением их реальной политической роли во многих регионах, а также продолжающимся фактическим игнорированием этих политических процедур со стороны политической оппозиции", — говорится в докладе КГИ.

В части регионов кампания по предварительному голосованию "во многом носила имитационный, формальный характер, ее итоги были зачастую заранее предрешены", полагают эксперты. По их мнению, такими стали праймериз по определению кандидата от ЕР в главы Бурятии, аналогичную ситуацию КГИ увидел и в Марий Эл. К наиболее конкурентным кампаниям эксперты отнесли праймериз в Ярославской области, Омске, Удмуртии, Краснодарском крае.

"В целом процедура голосования прошла без большого числа скандалов… Тем не менее, есть отдельные сигналы об административной организации голосования (преимущественно на сотрудников бюджетных предприятий), "мотивированном приводе" (фактически подкупе) избирателей и применении иных технологий максимального повышения явки на предварительном внутрипартийном голосовании", — утверждают в КГИ.

Предварительное голосование "Единой России" в нынешнем году отличалось в большинстве случаев намного меньшей агитационной интенсивностью по сравнению с кампаниями 2013-2016 годов, отмечают эксперты. Они связывают это с тем, что, по их словам, результаты в большинстве регионов предрешены, поэтому не было стимула проводить масштабную агитацию.

По мнению экспертов, проведение праймериз создало для "Единой России" не только информационное преимущество, но и определенные риски. "Ситуация в некоторых регионах подчеркивает, что попытка властей продвигать более удобных, но более слабых кандидатов может сокращать электоральные возможности партии (при условии роста протестных настроений)", — полагают в КГИ.

Отбор кандидатов другими партиями

На фоне масштабного процесса предварительного голосования в "Единой России" другие партии отбор кандидатов вели в основном непублично, отмечают эксперты. Публично партии призывали потенциальных кандидатов выдвигаться на муниципальных выборах в Москве, но в других регионах активность практически отсутствует, считают в КГИ.

По данным экспертов, кандидатов на муниципальные выборы в столице набирали ПАРНАС, Партия роста, "Яблоко". Так, активисты ПАРНАС создали специальный сайт с видеороликом и обращением к желающим баллотироваться от партии. Партия роста также на своем сайте предложила потенциальным кандидатам на муниципальных выборах пройти обучение и зарегистрироваться. Лидеры партии "Яблоко" в обращении к москвичам призвали их выдвигаться в муниципальные депутаты, для этого требовалось заполнить форму на сайте.

Партия "Справедливая Россия", как отмечается в докладе, реализовывала проект "Молодежный кадровый резерв", участники которого "однажды встанут в один ряд с федеральными политиками и будут вершить историю страны". Для участия в обучающих семинарах в рамках проекта нужно было заполнить анкету, а затем с кандидатом должен был связаться специалист центрального аппарата партии.

КПРФ, по информации экспертов КГИ, проводила традиционные внутренние многоступенчатые обсуждения и согласование кандидатов с центральным руководством партии. Процесс подбора кандидатов от ЛДПР также традиционно непубличен, однако в Ярославле партия "отметилась неординарной для себя инициативой, организовав специфические праймериз, которые проводила с конца мая".

Эти "праймериз" проходили в виде сбора подписей на пикетах, расставленных в разных районах города. "Интересно, что так до конца невыясненной осталась процедура выдвижения на праймериз, которая, по данным от источника в региональном ЛДПР, носила характер сбора предложений от граждан на этих же пикетах, которые начали свою работу в день праймериз ЕР", — говорится в докладе.

В целом активность партий в регионах после выборов 2016 года по сравнению с предыдущими годами, как отмечает КГИ, резко снизилась.

Например, в Бурятии активными партиями эксперты сейчас называют лишь ЕР и КПРФ, изредка проявляет себя Партия Роста, а вот ЛДПР и СР за последние годы "потеряли главных спикеров, которые активно, громко и публично критиковали действующую власть и "Единую Россию". В Карелии после выборов 2016 года практически свернули работу региональные отделения "Родины", Партии роста, "Патриотов России", публичная активность СР также существенно снизилась, заявляют в КГИ.

В Удмуртии наиболее заметное изменение в партийном поле за последний год заключается в том, что фактически прекратили активную работу "Патриоты России". В Тверской области после парламентских выборов-2016 значительно ухудшилась, по оценке КГИ, ситуация у "Яблока", "Родины" и "Справедливой России"; в частности, некоторые видные представители СР в регионе приняли участие в праймериз "Единой России", а тверское отделение "Яблока" утратило значительную часть актива в связи с переходом активистов в "Открытую Россию" и штаб Навального, отмечается в докладе.

Как отмечают эксперты КГИ, в Пермском крае фактически свернутой можно считать деятельность "Родины", сокращена работа Партии роста, заметно снизилась активность "Яблока", вернувшись после прошлогодних выборов к традиционному состоянию.

Все значимые партии Краснодарского края, по словам экспертов, "сотрясают масштабные скандалы". Региональные отделения "Справедливой России" и ЛДПР в этом регионе после выборов претерпели смену руководства, причем у отделения СР сменилось уже два руководителя; действие руководящих органов "Яблока" в крае приостановлено, рассказали в КГИ.

Существенные изменения произошли в Ярославской области: фактически прекратила активную деятельность партия "Зеленые", выдвигавшая в прошлом году своего кандидата-одномандатника, который вел активную кампанию; существенно ослабленной после выборов-2016 в Ярославле оказалась и "Справедливая Россия". В Кировской области наиболее активны сейчас КПРФ и ЛДПР, но в явном кризисе, по словам экспертов, находится отделение "Справедливой России", "откровенно слабо" также региональное отделение "Яблока". В Курской области КПРФ "окончательно перешла в статус "лояльной оппозиции", СР ресурсно и репутационно явно утратила позиции, полагают эксперты.

В Свердловской области наиболее активны в межвыборный период "Единая Россия", КПРФ и СР, а ЛДПР и непарламентские партии в основном пассивны, практически не проводят публичных акций и мероприятий для сторонников, уточняют эксперты. Они упомянули скандал, возникший в связи с выдвижением в губернаторы области от партии "Яблоко" Евгения Ройзмана, к процедуре его избрания кандидатом от партии возникли вопросы у ЦИК.

В Рязанской области КПРФ ведет регулярную, но малозаметную работу, ЛДПР пытается регулярно напоминать о себе, а вот "Справедливой России" в регионе почти не заметно, утверждают в КГИ. Из непарламентских партий в регионе относительно активно ведет себя ПАРНАС.

В Пензенской области единственная партия, постоянно представленная в информационном пространстве традиционных СМИ, — это "Единая Россия", помимо нее реальную политическую деятельность в регионе ведут только коммунисты, но за последние несколько лет их позиции сильно ослабели. ЛДПР и эсеры в основном ограничиваются формальным участием в выборах, а "Яблоко" в области практически перестало существовать и растеряло большинство членов. Формально существуют в регионе отделения "Зеленых", "Родины", "Патриотов России", которые периодически участвуют в выборах.

Предварительная агитация



Эксперты отметили тот факт, что в Удмуртии другие парламентские партии среагировали на праймериз "Единой России" своей наглядной агитацией: появились стандартные партийные логотипы на билбордах. Первыми отметилась ЛДПР в конце февраля, затем коммунисты – в начале марта, но и тех, и других было немного. В апреле появились билборды "Справедливой России", как пояснили эксперты, достаточно многочисленные для раннего этапа предвыборного процесса.

Зимой и весной 2017 года активная работа КПРФ на местах строилась вокруг социальной тематики и в ряде регионов вокруг сбора подписей по различным поводам. В некоторых региональных отделениях партии, например, в Алтайском крае, Рязанской, Свердловской областях, продолжаются внутренние конфликты, отмечается в докладе. ЛДПР, как уточняют эксперты, традиционно размещает "фоновую" агитацию (желтые буквы с названием партии на синем фоне), а ее повышенная активность носит локальный характер и зафиксирована экспертами, например, в Курской, Рязанской областях.

"Справедливая Россия" также традиционно размещает материалы о социальной и жилищно-коммунальной тематике. Партия выступила против принятия законопроекта о курортных сборах, было принято заявление о существенных недостатках в системе капремонта общего имущества в многоквартирных домах. В Марий Эл справедливороссы первыми публично заявили о намерении выставить кандидата в главы региона, уточняют в КГИ.

Как отмечают эксперты, большинство партий и потенциальных кандидатов вели предварительную агитацию наиболее традиционным способом — размещая партийную и персональную рекламу, распространяя партийные газеты, выдвигая различные инициативы и проекты, а также проводя косвенную агитацию под видом освещения профессиональной деятельности. В предварительной агитации перед сентябрьскими выборами традиционно наиболее активны старые "системные" партии – КПРФ, ЛДПР, в меньшей степени после 2016 года — "Справедливая Россия". Информационное присутствие остальных было совсем незначительным и носило в основном локальный, "очаговый" характер, уточняется в докладе.