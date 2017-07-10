МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Инициатива провести встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 была обоюдной, оба лидера остались довольны общением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Россия 1".
Пресс-секретарь российского президента сообщил, что оба лидера на саммите G20 общались не только в рамках двусторонней встречи. "Они общались, перебрасывались какими-то фразами и до этого (до встречи двусторонней). Они имели возможность продолжить свое общение и в ходе обеда, протокольного мероприятия, которое было позже этим же днем. Поэтому, собственно, что называется, процесс пошел", — пояснил Песков.
Песков уточнил, что победили те, кто "обладает толикой здравого смысла", и те, кто способен понять, что эта встреча может инициировать различные процессы. От этого, по словам Пескова, зависит, насколько эффективно "вместе начнем разгребать эти авгиевы конюшни международных и региональных проблем", с которыми сейчас приходится сталкиваться.
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