Косачев: РФ не будет менять политику по Сирии и Украине из-за санкций США

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Россия не станет менять свою политику по Украине и Сирии из-за санкционного давления США, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Наша политика по той же Сирии и по той же Украине никогда не определялась и не будет определяться санкционным давлением со стороны США", — сказал он в связи с заявлением президента США Дональда Трампа в Twitter.

Ранее в воскресенье Трамп заявил, что не обсуждал санкции на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Гамбурге, и отметил, что никаких шагов до разрешения кризисов на Украине и в Сирии предприниматься не будет.