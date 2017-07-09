Косачев объяснил заявление Трампа по санкциям схваткой с конгрессом

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Заявление Трампа о невозможности отмены санкций против России объясняется его попыткой выиграть будущую схватку с конгрессом за свои полономочия, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По словам Косачева, это заявление Трампа связано с его отношениями с конгрессом, который "посягает на его полномочия как президента".

"Как известно, конгресс пытается лишить Трампа возможности своим решением отменять или ослаблять антироссийские санкции, вводившиеся (Бараком) Обамой. Для Трампа это вопрос не только и не столько отношений с Россией, сколько его полномочий как президента, на которые и посягает конгресс. Могу предположить, что Трамп пытается выиграть будущую схватку с конгрессом (ещё раз — за полномочия, а не за санкции) через демонстрацию прогресса в отношениях с Россией по Сирии и Украине", — заявил сенатор.

Косачев отметил, что только время покажет, удастся ли Трампу выиграть эту схватку.

"Испытывать иллюзий не следует — российская политика США определяется, к сожалению, не потребностями собственно двусторонних отношений, а зигзагами внутренней политики США и противостоянием между Трампом и конгрессом. Делать прогнозы бессмысленно, остаётся наблюдать и ждать", — сказал глава комитета.