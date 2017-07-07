Власти Крыма заявили, что полуостров не вернется в состав Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Не может быть речи о возращении Крыма под украинскую юрисдикцию. Так глава регионального межнационального комитета Заур Смирнов прокомментировал РИА Новости одобренный в парламентской ассамблее ОБСЕ проект с призывом отменить решение о присоединении Крыма к России.

Общий политический комитет парламентской ассамблеи ОБСЕ ранее принял проект резолюции, в которой Россию призывают отменить решение о присоединении Крыма. Российская делегация голосовала против проекта. По проекту еще предстоит голосование всей ассамблеи. Затем, как ожидается, парламентарии будут голосовать за итоговую декларацию, в которую будут включены все принятые ассамблеей резолюции.

"Воссоединение Крыма с Россией – это на века, все, кто тешит себя хоть какой-то другой мыслью, сильно обманываются. Никакие ультиматумы или призывы не заставят крымчан изменить выбор в пользу своей исторической родины", — сказал Смирнов.

По его словам, никаким решениям международных организаций не под силу повлиять на результаты мартовского референдума 2014 года, когда крымчане законным путем, воспользовавшись правом на самоопределение, сделали выбор в пользу воссоединения с Россией.

"Мы считаем, что отказ Украины признать волеизъявление крымчан является вопиющим нарушением прав человека, которому просто обязано дать оценку мировое сообщество, а не устраняться от крымского вопроса", — заявил Смирнов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".