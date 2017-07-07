Госдума приняла в первом чтении проект о наказании за "карусели" на выборах

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Госдума в пятницу приняла в первом, базовом чтении законопроект о введении наказания до пяти лет лишения свободы за незаконные выдачу и получение бюллетеня для голосования за другого избирателя или неоднократное голосование.

Документ был внесен на рассмотрение палаты в начале июня, его авторами выступили главы профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников (ЕР) и Андрей Клишас.

Согласно тексту законопроекта, главу 19 Уголовного кодекса предлагается дополнить статьей 142.2 "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме".

Выдачу членом избиркома гражданину избирательных бюллетеней, чтобы он смог проголосовать вместо другого человека или отдать голос более двух раз в ходе одного голосования, либо выдачу гражданам заполненных бюллетеней предлагается наказывать штрафом от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до четырех лет.

За получение таких бюллетеней предлагается установить наказание в виде штрафа от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до четырех лет.

Если эти преступления совершены группой людей, в том числе по сговору или организованной группой, их предлагается наказывать штрафами от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет.

В середине мая законопроект был направлен в правительство и Верховный суд для получения отзывов, как того требует законодательство. Ранее глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил РИА Новости, что и Верховный суд, и правительство поддержали предлагаемые изменения. По его словам, законопроект может быть принят Госдумой во всех трех чтениях до конца весенней сессии, то есть до конца июля.