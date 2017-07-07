Константинов назвал нового министра курортов Крыма жестким и энергичным

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Новый министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко – "достаточно жесткий и энергичный" человек, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. © РИА Новости / Тарас Литвиненко Перейти в фотобанк "Жесткости не хватило": в Крыму меняют министров в разгар курортного сезона

В четверг глава Крыма Сергей Аксенов заявил о намерении отправить в отставку прежнего министра Сергея Стрельбицкого. Его отставку согласовали на внеочередной сессии регионального парламента в пятницу.

По словам Аксенова, Стрельбицкого было решено уволить по причине "нехватки жесткости". Новым министром курортов и туризма Крыма был назначен руководитель регионального представительства МИА "Россия Сегодня" — "РИА Крым" Вадим Волченко.

"Это кадровое назначение главы республики, он внес представление. Мы этого человека знаем, он достаточно жесткий, достаточно энергичный, поэтому есть надежда, что у него все получится", — сказал Константинов журналистам.