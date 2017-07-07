Назначен новый вице-премьер Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава городской администрации Судака Владимир Серов назначен на должность вице-премьера крымского правительства.
Серов занимал пост глава администрации городского округа Судак с 14 ноября 2014 года.
Депутаты также согласовали освобождение от должности вице-премьера правительства республики Бориса Зимина, который, как ранее заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, будет назначен руководителем крымского нефтегазодобывающего предприятия "Черноморнефтегаз".
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>