Назначен новый вице-премьер Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава городской администрации Судака Владимир Серов назначен на должность вице-премьера крымского правительства.

"Согласовать назначение Серова Владимира Николаевича на должность заместителя председателя Совета министров республики Крым", — говорится в решении, принятом на внеочередной сессии крымского парламента в пятницу.

Серов занимал пост глава администрации городского округа Судак с 14 ноября 2014 года.

Депутаты также согласовали освобождение от должности вице-премьера правительства республики Бориса Зимина, который, как ранее заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, будет назначен руководителем крымского нефтегазодобывающего предприятия "Черноморнефтегаз".

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