Партия Роста выдвинула 189 кандидатов на муниципальные выборы в Москве

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Партия Роста выдвинула 189 кандидатов на выборы муниципальных депутатов в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе политической силы в пятницу.

Муниципальные выборы пройдут в Москве в Единый день голосования 10 сентября.

"Шестого июля московское городское отделение Партии Роста провело конференцию и выдвинуло 189 кандидатов в муниципальные депутаты столицы. Они будут участвовать в выборах в 92 избирательных округах. Среди них — летчик Андрей Литвинов, предприниматель Владимир Созонов, адвокат Денис Скрябин, бывший мэр Троицка Виктор Сиднев и другие сторонники и члены партии", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, главный лозунг партии на грядущих выборах — "Спроси москвичей".

"Партия выступает за выстраивание партнерских отношений между властью и гражданами — чтобы решения, которые влияют на жизнь миллионов жителей Москвы, принимались с учетом реального мнения москвичей", — добавляется в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что все кандидаты прошли обучение на специальном курсе в МГИМО, организованном политической силой, а также на партийных тренингах.