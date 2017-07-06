Главы МИД Египта и России обсудили по телефону ситуацию с Катаром

КАИР, 6 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Глава МИД Египта Самех Шукри провел в четверг телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которого обсудил прошедшую накануне в Каире четырёхстороннюю министерскую встречу по ситуации вокруг Катара, а также борьбу с терроризмом, говорится в распространенном заявлении египетского внешнеполитического ведомства.

"Самех Шукри уведомил Сергея Лаврова о результатах четырехсторонней министерской встречи в Каире в среду 5 июля, о том, что была подтверждена приверженность Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна позиции, отрицающей поддержку Катаром терроризма и экстремизма, а также требований, которые были представлены Катару по этому вопросу", — говорится в документе.

В министерстве также сообщили, что египетский министр высказался за необходимость увеличения международных усилий в борьбе с терроризмом, его финансированием и иной поддержкой террористических организаций.

В МИД Египта отметили, что египетский и российский министры договорились "о встрече в ближайшее время в Каире или Москве, которая будет готовиться по дипломатическим каналам, для продолжения консультаций по вопросам двустороннего сотрудничества".

Совещание глав МИД Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна по кризису вокруг Катара прошло в минувшую среду в Каире.

Арабская четверка призвала Катар бороться с терроризмом во всех его проявлениях, пресекать финансирование террористов и предоставление им убежища. Кроме того, от Дохи требуют "прекратить подстрекательство к насилию", воздержаться от вмешательства во внутренние дела и поддержки незаконных формирований. —0-