ПАРИЖ, 6 июл — РИА Новости. Главы МИД РФ и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив ле Дриан в ходе прошедших переговоров в Париже высказались за расширение двустороннего диалога и обсудили ситуацию в Сирии и на Украине. Французский министр заявил, что Париж выступает за то, чтобы диалог с Россией быстро обрел форму конкретных действий, несмотря на наличие расхождений по ряду вопросов. Лавров в свою очередь заявил о заинтересованности Москвы в том, чтобы механизмы взаимодействия с Францией заработали в полной мере.

Встреча министров прошла в развитие майских договоренностей президентов двух стран и через две недели после последних рабочих консультаций, которые прошли 20 июня в Москве.

За полноценный диалог

Франция хотела бы, чтобы диалог с Россией быстро обрел форму конкретных действий, несмотря на наличие расхождений по ряду вопросов, заявил Ле Дриан.

"У нас завязался диалог с целью продвинуться по урегулированию в некоторых международных кризисах. Как сказал президент республики — и я сегодня еще раз сказал об этом министру Лаврову — мы хотели бы, чтобы диалог с Россией быстро перешел в конкретные действия для того, чтобы закрепить международный мир и стабильность", — сказал Ле Дриан по итогам переговоров с Лавровым.

По его словам, именно благодаря совместным действиям стороны могут бороться с угрозами безопасности, которые нависли над обеими странами — и продолжить доказывать их вовлеченность в борьбу с этими угрозами "с прагматизмом и решительностью".

"О каких угрозах говорю я? Прежде всего, это, конечно же, Сирия, где мы сталкиваемся с единым врагом — с терроризмом. Где мы ставим перед собой одну и ту же цель — мир. Это вопрос национальной безопасности, как для Франции, так и для России", — констатировал Ле Дриан.

На это Лавров заметил, что он согласен с главой МИД Франции в том, что международный терроризм — это враг номер один, и для того чтобы с ним бороться, необходимо отложить в сторону все остальное. Он отметил, что победив терроризм, можно продвинуться в решении многочисленных кризисов, в том числе на Ближнем Востоке, на севере Африки.

"Насчет нашего взаимодействия в антитеррористической сфере — мы готовы развивать его и в двустороннем формате, и здесь есть уже у нас определенный опыт, и на всех многосторонних площадках, конечно же, в первую очередь в Организации объединенных наций", — добавил глава МИД РФ.

Российский министр также отметил, что Россия заинтересована в возобновлении диалога в формате "2+2" с Францией.

"Заинтересованы мы в том, чтобы другие механизмы нашего взаимодействия, которые были созданы какое-то время назад, заработали в полной мере. Это и межправительственная комиссия под председательством двух премьер-министров, это и большая межпарламентская комиссия, это и совет сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны, так называемый формат "2+2", — сказал он.

Сама пресс-конференция по итогам переговоров оказалась несколько скомканной: как написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook, французская сторона решила ограничиться только вступительными словами министров и не отвечать на вопросы журналистов. В итоге уже после пресс-конференции на два вопроса ответил лишь Лавров.

"У всех свои традиции медиа открытости", — написала Захарова.

Сирия

Двумя основными темами на переговорах были, разумеется, ситуация в Сирии и на Украине. Как заявил Лавров, Россия и Франция сверили подходы по ходу межсирийских переговоров в Женеве, которые возобновятся на следующей неделе.

"Мы сверили наши подходы к возобновляющимся переговорам под эгидой ООН под руководством специального посланника Стаффана де Мистуры в Женеве… куда съедутся представители сирийского правительства и основных оппозиционных группировок", — заявил Лавров.

Глава МИД Франции в свою очередь заявил, что Москва и Париж выступают за полное уничтожение химоружия в Сирии в соответствии с взятыми ранее обязательствами.

"Мы имеем некоторые расхождения по некоторым вопросам, мы их признаем. Но в таких вопросах, как, например, использование химического оружия, наши обе страны очень решительно этому противятся, и мы выступаем за полное уничтожение всех складов химического оружия в соответствии с взятыми на себя ранее обязательствами. Для этого необходимо добиться прекращения военных действий и найти политическое решение для объединения всех сирийцев", — сказал глава МИД Франции.

Тема химического оружия в Сирии затрагивалась не случайно — президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что в случае использования Дамаском химического оружия Франция будет готова нанести удар по правительственным силам в Сирии.

Российский министр в свою очередь прокомментировал заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что США изучают возможность создания совместного с Россией механизма по бесполетным зонам в Сирии. По словам Лаврова, Россия запросила у США информацию о заявлениях американского госсекретаря, но пока не получила ответ.

"То, что Тиллерсон говорил вчера, как я понимаю, это было заготовленное выступление, но мы не были предупреждены о том, что это посвящено, может быть, даже реакции на наши соображения к встрече в Гамбурге. И тем более мы не знаем, уже запросили, пока не получили ответа на вопрос о том, какие бесполетные зоны (в Сирии) подразумеваются, потому что никогда о них речи не шло", — сказал Лавров российским журналистам.

Министр выразил уверенность, что "нацеленность этого заявления при всех возникающих вопросах по той или иной формулировке… на взаимодействие России и США — это шаг в правильном направлении".

Франция — посредник по Донбассу

Говоря о ситуации в Донбассе, Ле Дриан отметил, что Франция готова и впредь вместе с Германией играть свою посредническую роль для реализации минских соглашений по Украине.

"С моим российским коллегой я также обсуждал ситуацию на Украине. Я напомнил Сергею Лаврову о той роли, которую играет урегулирование этого конфликта для развития наших двусторонних отношений и для развития отношений между Россией и Евросоюзом в рамках "нормандского формата". Франция готова и впредь одновременно с Германией играть свою посредническую роль для выполнения минских соглашений", — сказал Ле Дриан.

Он отметил, что "медлить нельзя, потому что ситуация на местах становится все более и более трагичной, в первую очередь думаю о Донбассе".

На это Лавров заметил, что Россия и Франция не расходятся в отношении базы, на которой нужно достигать урегулирования на Украине.

"Мы ни в чем с Францией не расходимся в отношении базы, на которой нужно урегулирования достигать, как не расходимся и в том, что это надо делать побыстрее", — сказал Лавров.

"Надеюсь, что те контакты, которые были у президента (Украины) Петра Порошенко в Париже не так давно, и те контакты, которые будут у него с (госсекретарем США) Рексом Тиллерсоном буквально в эти дни, помогут украинскому руководству осознать свою ответственность и выполнить свою часть минских договоренностей", — добавил министр.

Он также отметил, что Россия готова к встрече в "нормандском формате" по Украине, когда все участники договорятся по срокам.

Напомним, что на полях G-20 в Гамбурге 8 июля президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон проведут мини-саммит в усеченном "нормандском формате" (без президента Украины) — в ходе которого обсудят ситуацию на Украине.