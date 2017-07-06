Замглавы МИД России проводит переговоры со спецпредставителем США по КНДР

ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов проводит переговоры со спецпредставителем США по Северной Корее Джозефом Юном в Вашингтоне, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

Russian Deputy FM Igor Morgulov holds talks with US Special Representative for North Korea Policy Joseph Yun at @StateDept #KoreanPeninsula pic.twitter.com/cF45nCogAX — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 6 июля 2017 г.

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Ранее сообщалось, что Моргулов обсудит со своим американским коллегой ситуацию в Северной Корее и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Консультации продлятся два дня.

Ранее Моргулов сообщил РИА Новости, что Москва разработала дорожную карту решения проблемы КНДР и готова обсуждать ее с партнерами. По его словам, Россия, продвигая подобную инициативу, действует "в координации с китайскими партнерами".

МИД Китая приветствовал предложение российской стороны, заявив, что предложение Китая о "двойном замораживании" — ракетно-ядерных экспериментов КНДР и американо-южнокорейских военных учений — и "параллельном продвижении" к денуклеаризации и созданию системы мира и безопасности в регионе совпадают с дорожной картой.