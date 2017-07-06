Горбачев: РФ и США надо восстанавливать систему контроля ядерных вооружений

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Дипломатам и военным РФ и США надо срочно заняться спасением и восстановлением системы ограничения и контроля ядерных вооружений по всему спектру – СНВ, ПРО, ракеты средней дальности, уверен экс-президент СССР Михаил Горбачев.

"Неотложная задача – чтобы дипломаты и военные срочно занялись спасением и восстановлением системы ограничения и контроля ядерных вооружений по всему спектру – СНВ, ПРО, ракеты средней дальности", — сказал Горбачев РИА Новости в преддверии первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп на встрече, которая планируется "на полях" саммита G20 в Гамбурге, могут затронуть тему контроля над вооружениями и стратегической стабильностью, Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за такую стабильность.

О предстоящей встрече президентов России и США

Комментарий М.С. Горбачева



Прежде всего, хорошо, что эта встреча наконец-то состоится. Но жаль, что это происходит только сейчас. И до сих пор у наших стран нет совместной конструктивной повестки дня. Упущено много времени, надо его наверстывать. Надо восстанавливать доверие.

В свое время президента Рейгана люди в его собственной администрации буквально не пускали на встречу в Женеву. Но он не поддался давлению. А мы, со своей стороны, подошли к встрече с серьезными конструктивными предложениями.

Сейчас нужен импульс от лидеров, как это произошло в Рейкьявике в 1986 году. Надо всё положить на стол переговоров и наладить механизм взаимодействия. Не по каким-то отдельным пунктам, даже важным, а по всем проблемам.

Как бы ни было трудно, я уверен, что выйти на конструктивное взаимодействие можно. На это надеются люди в России и в США, и я уверен, это нужно всему миру, который устал от напряженности и не хочет новой холодной войны.