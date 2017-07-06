Аксенов пообещал трудоустроить бывшего мэра Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал трудоустроить главу Ялтинской городской администрации Андрей Ростенко, который оставил этот пост.

В четверг Аксенов сообщил о намерении отправить в отставку трех региональных министров — курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова, а также об увольнении по собственному желанию мэра Ялты Андрея Ростенко.

Глава Крыма подчеркнул, что Ростенко "прошел большую школу" в качестве градоначальника.

"Андрей Олегович где-то будет у нас работать. Мы ему по складу характера найдем место", — сказал Аксенов журналистам.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>