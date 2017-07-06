Путин уволил начальника контрольно-ревизионного управления МВД

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности начальника контрольно-ревизионного управления МВД РФ Евгения Барикаева, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить от занимаемой должности генерал-майора внутренней службы Барикаева Евгения Николаевича, начальника контрольно-ревизионного управления Министерства внутренних дел РФ", — говорится в указе.

Контрольно-ревизионное управление МВД РФ является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД, обеспечивающим функции министерства по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере финансового контроля за использованием ресурсов, обеспечением сохранности денег и материальных ценностей органов внутренних дел, организаций и подразделений.