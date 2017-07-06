Россияне стали активнее поддерживать "Единую Россию", показал опрос

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россияне стали активнее поддерживать "Единую Россию": если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то 39% россиян отдали бы свой голос этой партии, следует из опроса "Левада-центра", опубликованного в четверг.

Согласно данным опроса, этот показатель на 4% выше, чем в прошлом году: тогда "Единой России" отдали бы свой голос 35% респондентов.

При этом среди тех, кто уже определился со своим выбором, "Единую Россию" поддержали бы 63% россиян (в прошлом году — 55%).

За КПРФ проголосовали бы 8% россиян в целом и 13% из тех, кто уже определился с выбором (в прошлом году цифры были 11% и 18% соответственно). За ЛДПР — 8% и 13% определившихся (в 2016 году — 9% и 14% соответственно). За Справедливую Россию — 2% и 3% определившихся (по сравнению с прошлогодними 3% и 5%). За "Яблоко", "ПАРНАС" и "Родину" проголосовал бы по 1% россиян в целом и тех, кто уже определился с выбором.

Согласно данным социологов, испортили бы бюллетень 1% россиян, а 11% — сомневаются и не уверены, за какую партию отдали бы свой голос.

16% российских граждан не стали бы принимать участие в выборах, в прошлом году на аналогичный вопрос так ответили 14% россиян. Еще 11% не решили, пошли бы они голосовать или нет.

Опрос проводился 23–26 июня 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек в 137 населенных пунктах страны. Исследование проводилось на дому методом интервью.