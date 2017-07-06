Россия потребовала от Азербайджана прекратить дискриминацию россиян

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Российской Федерации требует от властей Азербайджана прекратить возмутительную дискриминационную практику в связи с запретом на въезд в Азербайджан ряду граждан РФ.

"Продолжаем требовать прекращения возмутительной дискриминационной практики, несовместимой с дружественными отношениями между двумя странами. Разумеется, будем делать выводы из сложившейся ситуации", — говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что в связи с многочисленными вопросами СМИ о запрете на въезд в Азербайджан граждан России в министерстве вынуждены констатировать, что приезжающие в эту страну российские граждане действительно дискриминируются по этническому признаку. По данным МИД РФ, с начала текущего года 25 гражданам Российской Федерации было отказано во въезде в Азербайджан.

Согласно сообщению российского внешнеполитического ведомства, россияне подвергались многочасовому задержанию в Бакинском аэропорту, а затем насильственно высылались за собственный счет. В ведомстве заявили, что это "выглядит дико", а также имеет место прямое нарушение прав граждан России, которое противоречит духу и букве российско-азербайджанского Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности от 3 июля 1997 года, межправительственного соглашения о безвизовых поездках граждан от 3 июля 1997 года, а также Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Россией и Азербайджаном от 3 июля 2008 года.

Министерство иностранных дел подчеркивает, что ведомство неоднократно, в том числе путем официальных нотных обращений посольства России в Баку и МИД России, требовало прекратить эту возмутительную практику, провести разбирательство и дать надлежащую оценку поведению должностных лиц в международном аэропорту имени Гейдара Алиева. В министерстве иностранных дел отметили, что ожидания Москвы не оправдались и разбирательство инцидентов не было проведено. В МИД добавили, что граждане России, прибывающие в Азербайджан, по-прежнему рискуют оказаться жертвами произвола.