Во ВЦИОМ рассказали, что повлияло на уровень доверия Путину

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Рост показателей одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина в середине июня связан с проведением в это время "прямой линии", вместе с тем, эффект от резонансных событий ослабевает в течение пару недель, этим объясняется небольшое снижение уровня одобрения к концу месяца, считает руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

По данным ВЦИОМ, уровень одобрения деятельности Путина в середине июня вырос до 84,6% (среднее значение за неделю 12-18 июня). К концу месяца этот показатель снизился на 3 процентных пункта, составив 81,4% (за период 26 июня-2 июля). При этом, как показал опрос, Путин по-прежнему остается безусловным лидером в рейтинге доверия политикам с результатом 49,2%.

Мамонов уточнил, что представленные данные "находятся в рамках коридора колебаний, границы которого устойчивы на протяжении последних месяцев". Вместе с тем, эти результаты еще раз продемонстрировали влияние событийного фона на формирование оценок населения, отметил социолог.

"Пиковые значения положительной оценки деятельности Путина были зафиксированы на неделе "прямой линии" (12-18 июня) — 84,6%. В отношении Алексея Навального зафиксирован всплеск негативных оценок на митинговой неделе: в ходе опросов, проведенных с 12 по 18 июня, о недоверии политику при ответе на открытый вопрос заявили 4,6% (на предыдущей неделе – 3%). Но стоит отметить, что эффект от резонансных событий – краткосрочен. В течение 7-14 дней эффект резонанса ослабевает", — пояснил Мамонов.

В ходе опросов 12-18 июня о доверии Навальному сказали 0,6% респондентов, о недоверии – 4,6%. В последнюю неделю месяца (26 июня-2 июля) показатель доверия этому политику составил, по данным ВЦИОМ, 1,6%, а недоверие выразили 3,1% опрошенных.