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Политика

В Кремле прокомментировали результаты соцопроса о выборах 2018 года

12:2305.07.2017
089312
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фотоПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Данные соцопросов о внутренней политике Владимира Путина подлежат анализу, однако ни один из опросов не может играть решающую роль при определении реальной картины и положения вещей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Две трети россиян (66%) хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента России после выборов 2018 года, при этом треть опрошенных считают, что будущий президент РФ должен проводить более жесткую линию во внутренней политике, свидетельствуют данные исследования "Левада-центра", на которые ссылается газета "Ведомости".

"Мы видели сообщения СМИ, мы не знакомы с самими материалами соцопроса, но мы читали сообщения СМИ в сегодняшних дайджестах. Безусловно, данные различных соцопросов принимаются во внимание, но с известными скидками. Безусловно, все это подлежит осмыслению, анализу и, конечно, ни один из этих опросов не может играть решающую роль при определении реальной картины и положения вещей", — заявил Песков на вопрос, знакомы ли в Кремле с результатами опроса, в частности, с тем, что, по мнению респондентов, президент РФ должен проводить более жесткую линию во внутренней политике, и ориентируются ли на результаты таких опросов при формировании внутренней политики.

Он добавил, что не видит необходимости комментировать результаты данного соцопроса.

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