Россия занимается судьбой задержанного на Украине Агеева, заявил МИД

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Информация о том, что Москва не занимается судьбой задержанного на Украине россиянина Виктора Агеева, не соответствует действительности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это не соответствует действительности. Российское посольство на Украине активным образом занимается судьбой российского гражданина", — сказала она журналистам.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявлял, что захваченный украинскими диверсантами Виктор Агеев добровольно вступил в ряды Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

В Луганске говорили, что два ополченца самопровозглашенной ЛНР были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе 24 июня в районе Бахмутской трассы. Ряд украинских СМИ распространили информацию, что среди захваченных был Виктор Агеев, который, по утверждению украинской стороны, является действующим российским военнослужащим-контрактником. Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате "российского военнослужащего" Агеева: он был уволен в запас в мае 2016 года, а информация о службе по контракту не соответствует действительности.

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