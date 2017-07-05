На пост главы Марий Эл претендуют шесть кандидатов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл – РИА Новости. Шесть претендентов на пост главы Марий Эл уведомили республиканский центризбирком об участии в выборах главы региона, сообщили РИА Новости в среду в избирательной комиссии.

"Срок выдвижения кандидатов закончился во вторник, и центризбирком готов был принимать документы практически до полуночи, но никто не обратился. В результате у нас все те же шесть кандидатов", — сказал представитель республиканского ЦИК.

Так, документы о выдвижении кандидатом на пост главы региона представили врио главы Марий Эл Александр Евстифеев ("Единая Россия"), координатор регионального отделения ЛДПР Альберт Федоров, председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Наталия Глущенко, глава регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Валентина Злобина, главный инспектор филиала ПАО "Россети" — Центр технического надзора Николай Семенов (Российская экологическая партия "Зеленые"), председатель марийского отделения "Гражданской платформы" Андрей Смышляев.

По словам собеседника агентства, теперь для регистрации в качестве кандидатов на пост главы республики им предстоит преодолеть муниципальный фильтр – собрать 9% подписей депутатов муниципальных образований региона. Срок подачи документов для регистрации истекает 26 июля.

В свою очередь "Единая Россия" призвала своих депутатов поддерживать выдвижение кандидатов на выборах главы республики вне зависимости от их политической принадлежности, говорится в сообщении на сайте марийского отделения партии. "Мы понимаем, что сегодня ни одна политическая партия не имеет достаточного представительства своих депутатов в МСУ для сбора необходимого количества подписей. Поэтому мы призываем депутатов от нашей партии поддерживать выдвижение кандидатов на выборах главы Республики Марий Эл вне зависимости от их политической принадлежности", — сказал секретарь регионального отделения Владимир Мухин.

Президент России Владимир Путин 6 апреля освободил от должности главу Марий Эл Леонида Маркелова, который ранее подал в отставку по собственному желанию. Позже в отношении экс-главы республики было возбуждено уголовное дело, он обвиняется в получении взятки в 235 миллионов рублей. Врио главы республики был назначен Евстифеев. Госсобрание республики назначило на 10 сентября досрочные выборы главы Марий Эл.