МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Москва будет готова обсуждать с Токио вопрос облегчения взаимных поездок жителей южных Курил и граждан Японии только после согласования конкретных проектов на островах, говорится в ответе Департамента информации и печати МИД России на запрос РИА Новости.
С 27 июня по 1 июля японская бизнес-миссия из 69 человек во главе с помощником премьер-министра Эйити Хасэгавой посетила южные Курилы. В ходе этой поездки японцы изучали перспективы совместной хозяйственной деятельности РФ и Японии на Кунашире, Итурупе и Шикотане. Как сообщили СМИ, Хасэгава заявил, что эта поездка еще раз позволила осознать необходимость создания специального правового режима на островах. По его словам, Японии и России необходимо решить ряд вопросов, а также провести дискуссию с целью создания такой системы, которая позволила бы осуществлять беспрепятственное движение товаров и людей.
"Только после согласования взаимовыгодного наполнения проектов, реализация которых содействовала бы социально-экономическому развитию южных Курильских островов, российская сторона будет готова перейти к обсуждению конкретных параметров их осуществления, в том числе касающихся облегчения взаимных поездок", — ответили в МИД РФ на вопрос РИА Новости, готова ли Россия обсуждать с Японией перспективы создания такого специального правового режима.
25.2%Положительно, если это закроет вопрос о принадлежности островов
40.8%Поддерживаю, если подобный шаг поможет развитию Курил
33.9%Не вижу в этом смысла
В посольстве Японии в РФ напомнили, что по итогам поездки Хасэгава заявил о большом потенциале для дальнейшего развития инфраструктуры на четырех островах. По словам помощника премьера, воплощение в жизнь конкретных проектов одновременно с созданием "новой правовой основы" станет большим плюсом для углубления взаимопонимания и доверия между народами Японии и России, а значит, и на пути к заключению мирного договора, отметили в японской дипмиссии.
В посольстве также указали, что, по словам Хасэгавы, жители четырех островов выразили сильную надежду на дальнейшее расширение обменов в сферах туризма и бизнеса, включая предоставление информации, внедрение японских передовых технологий, товаров, услуг. Японский чиновник также заметил, что базовая инфраструктура, в том числе порты и аэропорты, системы энергоснабжения, переработки отходов нуждаются в улучшении.