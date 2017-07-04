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Политика

МИД РФ назвал условия для обсуждения с Японией упрощения поездок на Курилы

17:3304.07.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Москва будет готова обсуждать с Токио вопрос облегчения взаимных поездок жителей южных Курил и граждан Японии только после согласования конкретных проектов на островах, говорится в ответе Департамента информации и печати МИД России на запрос РИА Новости.

Бизнесмены из Японии на Курильских островах. 28 июня 2017
© Фото : Правительство Сахалинской области
Политолог о японской бизнес-миссии на Курилы: давайте дружить

С 27 июня по 1 июля японская бизнес-миссия из 69 человек во главе с помощником премьер-министра Эйити Хасэгавой посетила южные Курилы. В ходе этой поездки японцы изучали перспективы совместной хозяйственной деятельности РФ и Японии на Кунашире, Итурупе и Шикотане. Как сообщили СМИ, Хасэгава заявил, что эта поездка еще раз позволила осознать необходимость создания специального правового режима на островах. По его словам, Японии и России необходимо решить ряд вопросов, а также провести дискуссию с целью создания такой системы, которая позволила бы осуществлять беспрепятственное движение товаров и людей.

"Только после согласования взаимовыгодного наполнения проектов, реализация которых содействовала бы социально-экономическому развитию южных Курильских островов, российская сторона будет готова перейти к обсуждению конкретных параметров их осуществления, в том числе касающихся облегчения взаимных поездок", — ответили в МИД РФ на вопрос РИА Новости, готова ли Россия обсуждать с Японией перспективы создания такого специального правового режима.

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В комментарии отмечается, что результаты поездки японцев на южные Курилы "будут рассмотрены на очередном раунде профильных консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран".

В посольстве Японии в РФ напомнили, что по итогам поездки Хасэгава заявил о большом потенциале для дальнейшего развития инфраструктуры на четырех островах. По словам помощника премьера, воплощение в жизнь конкретных проектов одновременно с созданием "новой правовой основы" станет большим плюсом для углубления взаимопонимания и доверия между народами Японии и России, а значит, и на пути к заключению мирного договора, отметили в японской дипмиссии.

В посольстве также указали, что, по словам Хасэгавы, жители четырех островов выразили сильную надежду на дальнейшее расширение обменов в сферах туризма и бизнеса, включая предоставление информации, внедрение японских передовых технологий, товаров, услуг. Японский чиновник также заметил, что базовая инфраструктура, в том числе порты и аэропорты, системы энергоснабжения, переработки отходов нуждаются в улучшении.

Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Японию приглашают строить на Курилах причалы, жилье и морские фермы
Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 года японский министр иностранных дел Фумио Кисида на первом заседании специально созданного при МИД совета по совместной экономической деятельности назвал ее основные направления: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология. В конце апреля во время визита в Москву премьер-министра Японии Синдзо Абэ лидеры двух стран достигли договоренности о направлении на южные Курильские острова совместной группы из правительственных чиновников и представителей бизнеса, которая могла бы на месте изучить перспективные области для совместного сотрудничества.

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