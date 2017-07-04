Путин и Си Цзинпинь подвели итоги переговоров в Кремле

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Итоги встречи лидеры подвели на совместной пресс-конференции.
Днем ранее они встречались на неформальном обеде в Кремле. Во вторник же прошли полноформатные переговоры, по итогам которых стороны приняли два заявления и подписали 40 документов.
Экономическое сотрудничество
По словам президента, он обсудил с главой КНР "весь спектр российско-китайских отношений". При этом ключевая роль отводилась экономическому сотрудничеству.
Так, российский лидер рассказал о росте товарооборота между странами.
"Отметили, в частности, что товарооборот в этом году, как и в прошлом, продолжает расти. В 2016 году его объем увеличился на 4% и составил 66 миллиардов долларов, а за четыре месяца этого года прирост заметно выше — 37% (24,5 миллиарда долларов)", — подчеркнул Путин.
Также, по его словам, Газпром продолжает согласовывать с Пекином параметры поставок газа по китайскому маршруту. Также президент отметил, что строительство российского участка международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай" планируется завершить в 2019 году,
Отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству в высокотехнологичных областях.
"Речь идет о совместном освоении космического пространства. Готовится очередная программа сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы",- сказал Путин.
Международное сотрудничество
29.6%Страны СНГ
44.7%Китай
3.3%США
3.4%Евросоюз
19%Другие варианты
Также были подписаны российско-китайский меморандум о намерениях по взаимодействию в области развития информационного пространства и двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и санитарной охраны территории.
Подписанные документы
По итогам переговоров лидеры приняли совместные заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и о текущей ситуации в мире.
Также были подписаны российско-китайский меморандум о намерениях по взаимодействию в области развития информационного пространства и двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и санитарной охраны территории.