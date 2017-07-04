Путин и Си Цзинпинь подвели итоги переговоров в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи. 4 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи. 4 июля 2017

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Итоги встречи лидеры подвели на совместной пресс-конференции.

Днем ранее они встречались на неформальном обеде в Кремле. Во вторник же прошли полноформатные переговоры, по итогам которых стороны приняли два заявления и подписали 40 документов.

Экономическое сотрудничество

Путин назвал визит главы КНР центральным событием года для стран и отметил "впечатляющую динамику" развития отношений между Москвой и Пекином.

По словам президента, он обсудил с главой КНР "весь спектр российско-китайских отношений". При этом ключевая роль отводилась экономическому сотрудничеству.

Так, российский лидер рассказал о росте товарооборота между странами.

"Отметили, в частности, что товарооборот в этом году, как и в прошлом, продолжает расти. В 2016 году его объем увеличился на 4% и составил 66 миллиардов долларов, а за четыре месяца этого года прирост заметно выше — 37% (24,5 миллиарда долларов)", — подчеркнул Путин.

Также, по его словам, Газпром продолжает согласовывать с Пекином параметры поставок газа по китайскому маршруту. Также президент отметил, что строительство российского участка международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай" планируется завершить в 2019 году,

Отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству в высокотехнологичных областях.

"Речь идет о совместном освоении космического пространства. Готовится очередная программа сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы",- сказал Путин.

Международное сотрудничество

По итогам переговоров лидеры приняли совместные заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и о текущей ситуации в мире.

Также были подписаны российско-китайский меморандум о намерениях по взаимодействию в области развития информационного пространства и двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и санитарной охраны территории.

Подписанные документы

По итогам переговоров лидеры приняли совместные заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и о текущей ситуации в мире.

Также были подписаны российско-китайский меморандум о намерениях по взаимодействию в области развития информационного пространства и двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и санитарной охраны территории.