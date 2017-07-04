Рябков рассказал о повестке дня на предстоящей встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Темы Сирии и Украины будут, естественно, в центре внимания на встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге.

"Что касается тем, то… естественно и Сирия, и Украина будут в центре (беседы). Но этим повестка дня не исчерпывается. Мы рассчитываем, что времени первым лицам хватит для того, чтобы обсудить и другие вопросы, в том числе вопросы стратегической стабильности, целый ряд двусторонних сюжетов, мы по крайней мере исходим из того, что американская сторона будет готова к такому диалогу ",- сказал Рябков отвечая на вопрос РИА Новости, может ли он подтвердить информацию СМИ, что темой встречи президентов будет Сирия и Украина.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Ранее как в Кремле, так и в Белом доме подтвердили проведение первой встречи двух лидеров на полях саммита.