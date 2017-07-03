В ЕС не обеспокоены встречей Путина и Трампа на полях G20, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 3 июл — РИА Новости, Владимир Добровольский. В Евросоюзе не обеспокоены встречей президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Гамбурге, заявил журналистам источник в Еврокомиссии.

"Мы никогда не обеспокоены", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, не беспокоит ли ЕС предстоящая встреча Трампа и Путина, в том числе, в связи с санкциями в отношении РФ.

Он не проинформировал журналистов о том, какие двусторонние встречи намерены провести на полях саммита председатели ЕК и Евросовета Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск. "Двусторонние встречи будут, но на данном этапе я не могу сообщить, какие именно встречи пройдут", — заявил он.

В четверг советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил журналистам, что в ходе саммита G20 в Гамбурге, который состоится 7-8 июля, Трамп проведет встречи со многими мировыми лидерами, в том числе с Путиным.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подготовка встречи Путина и Трампа началась, по дипломатическим каналам согласуют ее формат и время.