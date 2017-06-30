Российские партии получили за три месяца более семи миллиардов рублей

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские партии получили за первые три месяца 2017 года в общей сложности более 7 миллиардов рублей, из которых более половины (около 4,4 миллиарда) поступило на счета партии власти, по миллиарду с лишним — КПРФ и ЛДПР, еще полмиллиарда — "Справедливой России", следует из материалов Центризбиркома.

Ранее Центральная избирательная комиссия РФ завершила проверку финансовой отчетности за первый квартал 2017 года, поступившей от 73 из 75 партий, зарегистрированных в России по состоянию на конец марта. "Партия малого бизнеса России" и "Демократический выбор" соответствующую информацию не представили, в отношении них будут составлены протоколы об административном правонарушении.

"Согласно представленным сведениям, в I квартале 2017 года политическим партиям поступило имущество на общую сумму более 7 млрд 172,6 млн рублей, из них денежные средства составили более 7 млрд 105,5 млн рублей", — говорится в материалах контрольно-кадрового управления аппарата ЦИК России, опубликованных в пятницу на сайте ведомства.

Эта сумма включает и пожертвования от юридических лиц и граждан, которые составили в общей сложности лишь около 73 миллионов рублей, отмечено в материалах.

Согласно представленным сведениям, "Единая Россия" получила за первые три месяца 4,37 млрд рублей. Чуть более миллиарда рублей за это время поступило на счета КПРФ (1,07 млрд) и ЛДПР (1,05 млрд). Все остальные партии, включая парламентскую "Справедливую Россию", получили за первый квартал менее миллиарда рублей каждая. Так, счета "Справедливой России" за это время пополнились суммой около 535 миллионов рублей, "Партии роста" — почти 43 млн, "Патриотов России" — чуть больше 12 миллионов.

"Партии возрождения России" поступило три миллиона, "Партии народной свободы" (ПАРНАС) — 2,2 млн, "Гражданской платформе" — 2,13 млн, "Коммунистам России" — 1,7 млн, "Российской партии пенсионеров за справедливость" — 1,38 млн, по одному миллиону оказалось у "Зеленых" и "Партии дела". Суммы, поступившие за первые три месяца на счета всех других партий, не превысили миллиона рублей. Например, "Родина" получила 748 тысяч, а "Яблоко" — 472 тысячи.

Меньше всего средств поступило за первые три месяца года на счета "Народной партии "За женщин России" (две тысячи рублей) и "Родной партии" (1,4 тысячи рублей). Некоторые партии сдали нулевую отчетность, то есть за отчетный период им не поступало никакого имущества или денежных средств, расходование также не осуществлялось, уточняется в материалах ЦИК.

Львиная доля всех расходов включает средства на осуществление уставной деятельности, партии потратили на эти цели около 1,88 млрд рублей, в том числе на проведение съездов и партконференций было израсходовано более 155,5 млн рублей, на проведение публичных мероприятий — более 277 млн, на содержание руководящих органов партий — более 296,2 млн рублей, а на пропагандистскую деятельность — около 184,2 млн рублей, следует из материалов ЦИК.