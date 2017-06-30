ЦИК обратился в Минюст за разъяснением ситуации с выдвижением Ройзмана

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российский Центризбирком обратился в Минюст за разъяснением "сложной коллизии", которая возникла при выдвижении Евгения Ройзмана кандидатом партии "Яблоко" в губернаторы Свердловской области, сообщила в пятницу журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.

На заседании в пятницу она призвала "Яблоко" устранить недочеты, допущенные при выдвижении Ройзмана.

"У нас нет никаких претензий к партии "Яблоко". У нас есть одно большое желание, чтобы все кандидаты партии "Яблоко" и кандидаты других партий были зарегистрированы на грядущих выборах в соответствии с законодательством", — сказала Памфилова в беседе с журналистами после заседания.

На вопрос, какие именно недостатки в процедуре выдвижения отметил ЦИК, она уточнила: "это не претензия, а озабоченность, поскольку есть определённые шероховатости, я бы не хотела сейчас раскрывать".

"Там сложная коллизия. Мы сейчас, исходя из этой коллизии, специально направили наше обращение в министерство юстиции, чтобы оно разъяснило. Определённые размытые формулировки, которые привели к этой коллизии. Поэтому мы получим разъяснения Минюста, мы просим представителей "Яблока" прийти к нам сюда для того, чтобы исправить эту коллизию", — заявила Памфилова.