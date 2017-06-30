Партия "Яблоко" не согласна с претензиями по выдвижению Ройзмана

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Партия "Яблоко" считает, что претензии по выдвижению Евгения Ройзмана ее кандидатом в губернаторы Свердловской области необоснованны, и если это подтвердился, партия уже со своей стороны обратится за помощью в ЦИК России, сказала РИА Новости председатель партии Эмилия Слабунова.

Глава ЦИК России Элла Памфилова в пятницу призвала "Яблоко" устранить недочеты, допущенные при выдвижении Ройзмана. Она сказала, что выдвижение партиями кандидатов должно осуществляться строго в рамках закона, и напомнила, что несоблюдение этих требований является одним из оснований для отказа в регистрации.

"В первую очередь, мы должны узнать содержание претензий. Сейчас мы пытаемся получить эту информацию. Распоряжения все отданы, и я жду, когда мне передадут, какого рода претензии. Это во-первых. Во-вторых: я так подозреваю, что претензии не имеют каких-то существенных оснований, поскольку все было выверено перед процедурой выдвижения", — сказала Слабунова.

Она пояснила, что через несколько часов после того, как бюро партии выдвинуло Ройзмана, "свердловский ЦИК уже попытался высказать эти претензии заранее". "Что выдвижение должно состояться решением конференции или общего собрания. Но так как организация, приостановлена работа всех ее руководящих органов, то все полномочия конференции переходят к бюро партии. И, соответственно, мы реализовывали эти полномочия. Тут никаких претензий быть не может", — сказала собеседница агентства.

По ее мнению, "это уловка, чтобы прикрыть нашими якобы какими-то ошибками или недоработками тот факт, что Ройзману препятствуют в прохождении муниципального фильтра".

Еесли эти предположения подтвердятся и выяснится, что претензии не имеют под собой оснований, партия обратится в ЦИК за помощью, заявила Слабунова. "Безусловно, конечно", — ответила она на соответствующий вопрос.