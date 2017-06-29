Лавров и глава израильского парламента обсудили арабо-израильский конфликт

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель кнессета Израиля Юлий Эдельштейн во время встречи в Доме приемов МИД России. 29 июня 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель кнессета Израиля Юлий Эдельштейн во время встречи в Доме приемов МИД России. 29 июня 2017

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и Председатель кнессета Государства Израиль Юлий Эдельштейн на встрече в Москве в четверг обсудили перспективы палестино-израильского урегулирования, решение сирийского и других кризисов на Ближнем Востоке, а также активизацию двустороннего политического диалога, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы развития традиционно дружественных российско-израильских отношений, включая их гуманитарные аспекты и совместные усилия по противодействию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны, героизации пособников нацизма. Подчеркнут обоюдный настрой России и Израиля на дальнейшую активизацию политического диалога и укрепление межпарламентских связей, вносящих весомый вклад в расширение всего комплекса двустороннего сотрудничества", — говорится в сообщении.

В российском МИД добавили, что в ходе встречи "были также рассмотрены ключевые региональные вопросы с акцентом на проблематику бескомпромиссной борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях, перспективы палестино-израильского урегулирования, задачу мирного разрешения сирийского кризиса и других конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке в соответствии с принципами международного права".