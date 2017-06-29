Военная разведка США приравняла "российских троллей" к ядерным боеголовкам

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Доклад "Военная мощь России", опубликованный Разведывательным управлением Министерства обороны США (РУМО), перечисляет угрозы для безопасности Соединенных Штатов, исходящие, по мнению этого ведомства, от Российской Федерации. Это первый несекретный доклад военной разведки США за последние 20 лет. До распада СССР в 1991 году подобные документы публиковались под названием "Советская военная мощь".

"В отличие от советской военной машины, противостоявшей Западу во времена холодной войны, сегодня российские военные находятся на подъеме", — говорится в докладе, где армия России характеризуется "как более компактная, более мобильная сбалансированная сила, способная оперативно осуществлять весь спектр военных действий".

"В течение следующего десятилетия может появиться более уверенная в себе и способная к решительным действиям Россия. США необходимо предвидеть это и не просто реагировать на ее действия, а научиться предотвращать потенциальные конфликты", — отмечает во вступительной статье глава РУМО Винсент Стюарт.

© РИА Новости Страница доклада военной разведки США "Военная мощь России" © РИА Новости Страница доклада военной разведки США "Военная мощь России"

Жесткая стратегия независимости

После возвращения в Кремль в 2012 году Владимир Путин взял курс на восстановление России в качестве великой державы и реструктуризацию мирового порядка, отмечается в докладе. Текущая стратегия национальной безопасности России, подписанная президентом Путиным 31 декабря 2015 года, "более жесткая", чем предыдущая, опубликованная в 2009 году.

В докладе говорится, что "Москва значительно расширила перечень угроз государственной и общественной безопасности, включив в них иностранные неправительственные организации (НПО), "цветные революции" и использование социальных сетей для разжигания беспорядков и подрыва политической и социальной стабильности". Особо подчеркнуто, что культуру, язык и историю Россия склонна рассматривать как "инструмент влияния".

"В отличие от документа 2009 года, современная стратегия напрямую обвиняет Соединенные Штаты Америки в действиях, создающих угрозу национальной безопасности России", — считают американские разведчики.

По мнению авторов документа, стратегия национальной безопасности России более точно отражает военно-политический курс Кремля, нежели российская военная доктрина, опубликованная ранее.

Хакеры, тролли и боты

От аналогичных докладов двадцатилетней давности этот отличается тем, что целый большой раздел его посвящен стратегии и тактике информационных войн. "Москва воспринимает информационную сферу как стратегическую и критически важную. Цель — контролировать свое собственное население и влияние на него вероятных противников. Информационная война для Кремля — основное средство, чтобы завоевать роль ключевого игрока на мировой сцене", — считают авторы документа.

Военные разведчики отмечают разнообразие средств, используемых Россией в информационной войне. Это, по их словам, и "прокремлевские" новостные сайты, и телеканал RT, и радио, и информационное агентство Sputnik. А также платные онлайн-комментаторы — тролли, целая "армия" которых якобы содержится Кремлем.

На службе Москвы состоят и боты, которые, в отличие от троллей, являются не реальными людьми, а автоматически сгенерированными персонажами, которые занимаются продвижением необходимого контента. При этом отличаются "особой изощренностью".

Чрезвычайную опасность, по утверждению разведчиков, представляют собой российские кибервойска, задача которых — "проникать в закрытые компьютерные сети других государств для похищения информации, проводить хакерские атаки, затрудняя работу государственных институтов, политических партий и частных компаний по всему миру".

Сверху видно все

По данным американской военной разведки, Кремль планирует до 2020 года потратить более 28 миллиардов долларов на увеличение потенциала его ядерной триады, включающей наземные баллистические ракеты, а также силы морского и воздушного базирования.

Из других видов оружия массового поражения в распоряжении России может находиться химическое оружие, говорится в докладе. В 1997 году Москва объявила о наличии 40 тысяч тонн боеприпасов, запрещенных Конвенцией о запрете химоружия. К январю 2017 года было уничтожено 96,4% этих запасов, и Россия к 2020 году намерена полностью избавиться от них. В то же время операция по освобождению заложников на Дубровке в 2002 году заставляет предположить, что могут быть рассмотрены варианты использования некоторых видов химического оружия в контртеррористических акциях.

Доклад подробно анализирует состояние российских войск противовоздушной обороны, систем по предотвращению ракетных нападений, стратегическую авиацию страны. Особая глава посвящена космической группировке российских вооружений.

По сведениям военных разведчиков США, сегодня Москва располагает более чем 130 космическими аппаратами, находящимися на околоземных орбитах. Их предназначение как гражданское, так и военное. Это связь, навигация, геодезическая съемка, метеорологические наблюдения, а также разведка. Авторы доклада характеризуют российскую космическую группировку как "грозную" и одновременно находящуюся в состоянии непрерывного обновления.

"В ближайшие несколько лет Россия будет уделять первоочередное внимание модернизации существующих систем коммуникации, навигации и наблюдения за поверхностью Земли, продолжая совершенствовать свои электронные интеллектуальные системы и системы раннего предупреждения о нападениях", — утверждают авторы доклада.

По их словам, Россия располагает самыми совершенными на сегодня спутниковыми системами, позволяющими получать земные изображения высокой четкости. В то же время по числу спутников страна занимает третье место после США и КНР.

Отличаясь от подобных документов времен холодной войны в деталях, этот доклад военной разведки США не отличается от них в главном: как и СССР когда-то, Россия предстает в нем грозным милитаристским государством, успешно наращивающим и совершенствующим свою военную мощь. Надо полагать, и цель осталась прежней: произвести впечатление на политиков, распределяющих американский бюджет.