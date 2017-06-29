Песков заявил, что встреча Трампа и Путина пока не готовится

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Никакой встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом не готовится, подвижек нет, лидеры увидятся на саммите "большой двадцатки", сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Что касается подготовки встречи с Трампом, никакой встречи пока не готовится. Пока никаких подвижек нет", — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, в саммите "большой двадцатки" примут участие оба лидера, и "в любом случае там встретятся". "Но при этом, если говорить об организации отдельной встречи, то она пока не готовится", — уточнил Песков.