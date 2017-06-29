Путин встретится с Киссинджером, приехавшим на "Примаковские чтения"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг вечером встретится с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, который приехал в Москву для участия в "Примаковских чтениях", а также примет в этот день министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Запланирован ряд международных контактов. Он примет находящегося в России министра иностранных дел Германии Габриэля, и также состоится встреча президента — уже вечером — с Киссинджером. Вы знаете, что у них давний диалог, доверительный. Киссинджер находится в Москве по случаю его участия в "Примаковских чтениях", которые сегодня стартовали", — сообщил Песков журналистам в четверг.