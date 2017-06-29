Песков рассказал о подготовке визита Путина в Туркмению

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Туркмению готовится, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин в четверг поздравил президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с 60-летием, выразив уверенность, что предстоящие переговоры в Ашхабаде будут способствовать расширению взаимодействия стран в различных сферах.

"Визит готовится. О сроках сообщим дополнительно", — сказал Песков.