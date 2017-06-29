Россия будет жестко реагировать на провокации Молдавии против дипломатов

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Россия будет и впредь жестко и адекватно реагировать в случае провокаций со стороны Молдавии в отношении российских дипломатов, заявил в интервью газете "Известия" статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Посольство России в Молдавии 29 мая получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персона нон грата в стране. Как заявил премьер республики Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. В ответ Москва выслала пятерых молдавских дипломатов.

По словам Карасина, этот инцидент отражает, прежде всего, остроту внутриполитической борьбы в Кишиневе вокруг перспектив отношений с Россией.

Как подчеркнул замглавы МИД РФ, Москва четко разделяет тех, "кто стоит за данной провокацией" и подавляющее большинство простых граждан Молдавии, "которые по-доброму относятся к России".

"Готовы взаимодействовать со всеми здравомыслящими, конструктивно настроенными политическими силами в Кишиневе и, конечно же, государственными структурами. Но на провокации, подобные недавней, будем и впредь реагировать жестко и адекватно", — добавил Карасин.