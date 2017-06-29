Россия будет жестко реагировать на провокации Молдавии против дипломатов

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Россия будет и впредь жестко и адекватно реагировать в случае провокаций со стороны Молдавии в отношении российских дипломатов, заявил в интервью газете "Известия" статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
По словам Карасина, этот инцидент отражает, прежде всего, остроту внутриполитической борьбы в Кишиневе вокруг перспектив отношений с Россией.
"Готовы взаимодействовать со всеми здравомыслящими, конструктивно настроенными политическими силами в Кишиневе и, конечно же, государственными структурами. Но на провокации, подобные недавней, будем и впредь реагировать жестко и адекватно", — добавил Карасин.